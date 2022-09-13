Украина решила сохранить курс на вступление в НАТО | 360°

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Глава офиса Зеленского Ермак: Украина сохранит курс на вступление в НАТО

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Украинские власти не откажутся от курса на вступление в НАТО. С таким заявлением выступил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

В опубликованном проекте по гарантиям безопасности Украины в качестве гарантов Украина предложила страны ЕС, США, Великобританию, Австралию, Турцию и другие. При этом отмечено, что возможное соглашение о гарантиях не является его заменой.

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«Соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО — это способ обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

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В проект договора о безопасности Украины предложили включить превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера. Речь также идет о поставке стране современных систем ПВО/ПРО. В документе подчеркивается необходимость разработки полноценного санкционного пакета против России.

Украина собирается заключить региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией. А также проводить регулярные и «интенсивные» военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

Какой-либо конкретики по поводу того, как именно должны действовать страны-гаранты в случае «агрессии против Украины», в проекте договора нет, уточнил RT.

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