14 января 2024, 21:58
Офис Зеленского заявил о несогласии с заморозкой конфликта на Украине
Зеленский и его команда не согласились на заморозку украинского конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляцию вели на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
«Этот президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества», — заявил Ермак.
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не пытаются склонить украинские власти к переговорам с Россией о замораживании конфликта. Министр заявил, что Россия якобы не хочет «ни заморозки конфликта, ни мира».
Офис президента Зеленского готовится к созданию правительства «национального единства», считает депутат Рады Александр Дубинский. На Украине организуют смену премьер-министра Дмитрия Шмыгаля и отставку спикера парламента Руслана Стефанчука.
Владимир Зеленский
Россия
Переговоры
Украина
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