Мир 14 января 2024, 21:58 Офис Зеленского заявил о несогласии с заморозкой конфликта на Украине Зеленский и его команда не согласились на заморозку украинского конфликта РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляцию вели на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Этот президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества», — заявил Ермак.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не пытаются склонить украинские власти к переговорам с Россией о замораживании конфликта. Министр заявил, что Россия якобы не хочет «ни заморозки конфликта, ни мира».

Офис президента Зеленского готовится к созданию правительства «национального единства», считает депутат Рады Александр Дубинский. На Украине организуют смену премьер-министра Дмитрия Шмыгаля и отставку спикера парламента Руслана Стефанчука.