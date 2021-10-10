Офис Зеленского заявил, что российские продукты в Донбассе по качеству хуже украинских

На рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российские продукты по качеству хуже, чем украинские. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, ссылаясь на жалобы жителей.

«Живущие там люди или которые бывают на тех территориях отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже», — заявил Арестович в эфире телеканала «Дом».

Он также отметил, что неудивительно, что из-за недавнего объединения таможенных пространств (ДНР и ЛНР) начались экономические эффекты. Он предположил, что подорожание продуктов может быть связано с этим.

В начале октября СМИ сообщили, что картофель в Донбассе очень сильно подорожал. За несколько дней цена на незаменимый овощ увеличилась вдвое, и она все еще продолжает расти. Эксперты предположили, что к концу месяца цена за килограмм картошки может достигнуть 100 рублей. Некоторые опрошенные торговцы считают, что причина заключается в погодных условиях и своеобразной конъюнктуре рынка. Глава ДНР Денис Пушилин созвал совещание по вопросам ценовой политики и поручил организовать проверки.