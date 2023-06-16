Мир 16 июня 2023, 00:10 Офис Зеленского захотел убрать Кличко с поста мэра Киева «Страна.ua»: в офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с должности мэра Киева РИА «Новости»

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Офис президента Украины Владимира Зеленского провел ряд совещаний по вопросу освобождения от должности мэра Киева Виталия Кличко. Причиной послужила история с закрытыми бомбоубежищами в столице во время воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевсовете.

Газета напомнила, что президент пообещал решить проблему «обеспечения надлежащего уровня защиты людей». В ситуации с бомбоубежищами виноватым сочли Кличко, его захотели снять с должности мэра.

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«Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», — сообщили журналисты, ссылаясь на свой источник.

Собеседник издания сообщил, что на пост главы Киева рассматривают три кандидатуры, среди них бывшие чиновники и действующий министр. Газета отметила, что отставка пойдет на пользу политической карьере Кличко, а цель офиса Зеленского в обратном — «обнулить его политические перспективы» на общенациональном уровне.