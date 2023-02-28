Мир 28 февраля 2023, 17:17 Офис Зеленского выступил против прекращения огня Глава офиса Зеленского Ермак выступил против предложения КНР о прекращении огня Официальный сайт президента Украины

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Украинские власти негативно относятся к предложению Китая прекратить огонь в зоне боевых действий с Россией. Об этом изданию Newsmax заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы скептически оцениваем данное предложение. Россия, как обычно, хочет заморозить конфликт, а затем подготовиться к новой агрессии. Поэтому данному сигналу Украина доверять не может», — сказал он.

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Ермак подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский готов провести личную встречу с председателем Китая Си Цзиньпином.

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Ранее Министерство иностранных дел КНР опубликовало свой план мирного урегулирования украинского конфликта, он состоит из 12 пунктов. Ключевыми являются прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров между сторонами.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина жестко ответит Китаю в случае начала военных поставок в Россию.