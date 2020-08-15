Офис Зеленского выразил сожаление о передаче Белоруссией граждан России

Офис украинского президента Владимира Зеленского выразил свои сожаления после передачи Белоруссией 32 граждан России, задержанных в республике в конце июня.

Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале президентского офиса.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании „Вагнер“. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в нем.

После задержания россиян, произошедшего 29 июля, 11 августа офис Генпрокуратуры Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 из них. Киев назвал задержанных участниками вооруженного конфликта на Донбассе. Имена многих из них есть в списках сайта «Миротворец».