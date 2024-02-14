Мир 14 февраля 2024, 16:32 Офис Зеленского возложил на Сырского новые надежды Подоляк заявил, что ждет от Сырского новой тактики после провала ВСУ в 2023 году Global Look Press

Читать 360tv в

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ждет от сменившего Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Александра Сырского новой тактики. Он признал, что минувший год был неудачным для украинской армии. Его слова передало украинское агентство УНИАН.

«Ожидаю изменения тактики действий, касающихся сухопутной части войны», — сказал Подоляк.

Реклама

Он подчеркнул, что у Сырского должно быть свое видение действий ВСУ, которое отличается от видения Залужного. Последний не смог добиться «тех объемных результатов», на которые рассчитывало украинской руководство, добавил он.

Подоляк связал отставку Залужного с невыполнением задач на фронте. Советник также напомнил про «негативный осадок» после провала контрнаступления ВСУ.

Ранее редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст заявил, что Украина не сможет одолеть Россию и вернуть утраченные территории. Он призвал как можно скорее организовать переговоры для урегулирования конфликта.