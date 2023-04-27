Мир 27 апреля 2023, 02:38 Офис Зеленского усомнился в оценке Пентагона о поставках оружия ВСУ Подоляк: НАТО не передал Украине почти 100% обещанного оружия РИА «Новости»

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Киев сомневается в заявлении Пентагона о получении ВСУ более 98% обещанного оружия от Запада. Украинской стороне «никогда не будет достаточно» поставок. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью местному телеканалу «Рада».

«На мой взгляд 97-98% — это слишком большая цифра. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров», — отметил он.

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Комментируя перспективы контрнаступления ВСУ, советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина будет предпринимать «десятки действий на разных направлениях».

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что украинским военным поступили почти все обещанные властям страны танки и бронемашины от Запада. По словам военачальника, свыше 98% обещанных единиц боевой техники уже поступили на вооружение ВСУ.

Ранее командующий украинскими войсками генерал Сергей Мельник сообщил, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники. По его словам, профессиональные бойцы ВСУ истощены, ранены или погибли, писал RT.