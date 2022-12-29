Мир 29 декабря 2022, 22:34 Офис Зеленского сообщил о совпадении мнений с США по украинскому конфликту Глава офиса Зеленского Ермак: позиция Украины и США по конфликту совпадает на 100% РИА «Новости»

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Видение разрешения украинского конфликта у представителей киевского режима и американских властей совпадают на 100%. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его процитировало РИА «Новости».

«С американцами у нас 100% совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть», — высказался он.

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Ермак подчеркнул, что никаких компромиссов с российским лидером Владимиром Путиным они не собираются достигать. Речь идет о вопросах независимости и территориальной целостности Украины. Он добавил, что киевские власти заручились поддержкой обеих американских партий — как демократов, так и республиканцев.

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25 декабря Ермак заявил, что украинские власти собираются вернуть Крым в состав страны в 2023 году. По его словам, представители киевского режима сделают для этого все, что в их силах. Он назвал грядущий год — «годом победы» и подчеркнул, что между президентом Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом есть глубокая личная связь.