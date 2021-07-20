Офис Зеленского случайно признал независимость Абхазии

Офис президента Украины Владимира Зеленского случайно признал независимость Абхазии. Сообщение появилось на официальном сайте Зеленского после его визита в Грузию. Правда, релиз быстро отредактировали.

В изначальной версии сообщения говорилось, что Зеленский ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией. То есть де-факто произошло признание независимости республики, отметил «Sputnik Ближнее зарубежье».

Во второй версии слово «граница» исправили на «линию оккупации». При этом абхазский дипломат Кан Тания даже успел выразить благодарность Зеленскому до того, как релиз изменили.

«Хочется поблагодарить президента Украины за фактическое признание Абхазии. Во-первых, в заголовке на сайте президента Украины не пишут про так называемую грузинскими властями „административную линию“, а называют вещи своими именами — т. е. граница с Абхазией», — написал Тания у себя в Facebook.

Потом депутат предположил, что изменения были внесены по просьбе грузинских властей, добавив, что выглядит все это очень смешно.

Источник фото: facebook.com/kantaniya

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня, атаковала и частично разрушила Цхинвал. На защиту мирных жителей встали российские войска. Позже, 26 августа, власти РФ признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

В Кремле подчеркнули, что это решение не подлежит пересмотру, но Грузия считает, что эти территории оккупированы Россией.