Офис Зеленского раскритиковал решение России приостановить зерновую сделку | 360°

Мир 29 октября 2022, 19:03 Офис Зеленского раскритиковал решение России приостановить зерновую сделку Глава офиса Зеленского Ермак счел примитивным решение России приостановить зерновую сделку Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Решение российской стороны приостановить зерновую сделку является примитивным видом шантажа. Такое мнение в Telegram-канале высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Российский шантаж примитивен во всем. Продовольственный, энергетический, ядерный. <…> Все предсказуемо и слишком просто. Они не могут понять, что ничего не добьются инфантильными ультиматумами», — написал он.

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Ранее министерство обороны России сообщило о приостановлении соглашения по вывозу украинского продовольствия на мировой рынок через черноморские порты. Это решение связано с попыткой атаки украинских националистов на военные корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя.

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О нападении на корабли в Севастополе стало известно днем в субботу, написало «Утро.ру». Боевики запустили девять летающих дронов и семь подводных беспилотных летательных аппаратов, сработали системы ПВО.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что подвергнувшиеся атаки корабли обеспечивали безопасность коридора для прохода сухогрузов с украинским зерном.