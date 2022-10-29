Офис Зеленского раскритиковал решение России приостановить зерновую сделку | 360°

29 октября 2022, 19:03
Офис Зеленского раскритиковал решение России приостановить зерновую сделку
Глава офиса Зеленского Ермак счел примитивным решение России приостановить зерновую сделку
Решение российской стороны приостановить зерновую сделку является примитивным видом шантажа. Такое мнение в Telegram-канале высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Российский шантаж примитивен во всем. Продовольственный, энергетический, ядерный. <…> Все предсказуемо и слишком просто. Они не могут понять, что ничего не добьются инфантильными ультиматумами», — написал он.
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Ранее министерство обороны России сообщило о приостановлении соглашения по вывозу украинского продовольствия на мировой рынок через черноморские порты. Это решение связано с попыткой атаки украинских националистов на военные корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя.
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О нападении на корабли в Севастополе стало известно днем в субботу, написало «Утро.ру». Боевики запустили девять летающих дронов и семь подводных беспилотных летательных аппаратов, сработали системы ПВО.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что подвергнувшиеся атаки корабли обеспечивали безопасность коридора для прохода сухогрузов с украинским зерном.
Минобороны РФ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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