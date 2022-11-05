Офис Зеленского призвал «наказать» Иран за якобы поставки дронов в Россию | 360°

Мир 05 ноября 2022, 23:32 Офис Зеленского призвал «наказать» Иран за якобы поставки дронов в Россию Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал наносить удары по Ирану за помощь России РИА "Новости"

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «наказать» Иран за якобы поставки России беспилотников. Политик заявил, что можно нанести удары по производству дронов и ракет. Об этом сообщил ТАСС.

«Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — заявил Подоляк в эфире единого украинского телевидения.

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Советник Зеленского уверен, что якобы оказывающий помощь России Иран «не может безнаказанно это делать и дальше».

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Западные политики утверждают, что Иран в настоящем времени поставляет беспилотные летательные аппараты России для применения в спецоперации на Украине. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти слухи. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что поставки дронов были за несколько месяцев до начала спецоперации. При этом отмечено, что поставки были в небольших количествах. Глава МИД Ирана запросил у Украины подтверждения участия иранских дронов в боевых действиях.