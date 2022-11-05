Офис Зеленского призвал «наказать» Иран за якобы поставки дронов в Россию | 360°

05 ноября 2022, 23:32
Офис Зеленского призвал «наказать» Иран за якобы поставки дронов в Россию
Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал наносить удары по Ирану за помощь России
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «наказать» Иран за якобы поставки России беспилотников. Политик заявил, что можно нанести удары по производству дронов и ракет. Об этом сообщил ТАСС.
«Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — заявил Подоляк в эфире единого украинского телевидения.
Реклама
Советник Зеленского уверен, что якобы оказывающий помощь России Иран «не может безнаказанно это делать и дальше».
Реклама
Западные политики утверждают, что Иран в настоящем времени поставляет беспилотные летательные аппараты России для применения в спецоперации на Украине. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти слухи. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что поставки дронов были за несколько месяцев до начала спецоперации. При этом отмечено, что поставки были в небольших количествах. Глава МИД Ирана запросил у Украины подтверждения участия иранских дронов в боевых действиях.
Украина
Иран
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама