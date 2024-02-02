Мир 02 февраля 2024, 08:48 Офис Зеленского признал «негативный осадок» после провала наступления ВСУ Подоляк рассказал о «негативном осадке» после провала наступления ВСУ РИА «Новости»

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского остался негативный осадок после провала контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации. Об этом в эфире украинского «24 канала» сообщил советник офиса главы государства Михаил Подоляк.

«Что насчет контрнаступления, да, есть негативный осадок. Мы совершили определенные тактические ошибки, о чем говорило политическое и военное руководство», — сказал он.

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Подоляк отметил, что ВСУ необходимо существенно пересмотреть свою тактику с учетом поступающего западного оружия. При этом он указал на определенный дефицит вооружений в армии.

Украинские боевики летом 2023 года начали масштабное наступление в зоне СВО, однако не достигли никаких существенных результатов. Сам Зеленский признавал, что ВСУ не удалось выполнить поставленные перед ними задачи.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что Украина начнет новое контрнаступление уже весной.