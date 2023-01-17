Мир 17 января 2023, 16:33 Офис Зеленского принял отставку Арестовича «Украинская правда»: офис президента Украины Зеленского принял отставку Арестовича Соцсети

Читать 360tv в

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста внештатного советника. Об этом изданию «Украинская правда» сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Это правда, офис Зеленского отправил в отставку Арестовича с поста внештатного советника», — заявил он.

Реклама

Арестович днем 17 января подал заявление об уходе с должности. Причиной стали его высказывания о том, что взрыв в жилом многоквартирном доме в Днепропетровске произошел после неудачной работы украинской системы противовоздушной обороны.

Реклама

Заявление политика вызвало большую критику в украинских СМИ, а депутат Рады Алексей Гончаренко инициировал сбор подписей за увольнение советника.

После этого Арестович извинился за озвученную версию о событиях в Днепропетровске, а также отметил, что из-за внутренних политических игр Украина может проиграть на фронте.

Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что после отставки Арестовича свои посты могут покинуть и другие представители команды Владимира Зеленского.