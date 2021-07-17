Офис Зеленского потребовал конкретики от Байдена и Меркель

Переговоры президент США Джо Байден и канцлера ФРГ Ангелы Меркель разочаровали администрацию Владимира Зеленского. В Киеве так и не поняли, что будет с транзитом газа после запуска «Северного потока — 2». Об этом сообщили на сайте офиса президента Украины.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что хотя он благодарен Байдену и Меркель за их позицию, что «Северный поток — 2» нельзя использовать как оружие, но лидеры США и ФРГ так и не объяснили, как они обеспечат продолжение транзита газа.

Никифоров заявил, что они так и не услышали конкретики, которой «требует» Зеленский.

Представитель лидера Украины выразил надежду, что две «самые мощные страны» мира и Европы не променяют принципы справедливости на «краткосрочные коммерческие интересы».

Байден и Меркель на этой неделе провели переговоры в Белом доме. Они обсуждали и газопровод. А по итогам подписали декларацию о защите прав и достоинств все людей.

В офисе Зеленского ранее заявили, что Меркель сдала интересы Украины в пользу России.