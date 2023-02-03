Мир 03 февраля 2023, 14:17 Офис Зеленского посчитал, сколько западных танков требуется ВСУ Советник Зеленского Подоляк заявил, что Украине нужно 350–450 танков от западных союзников Official United States Air Force

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Украина на данном этапе конфликта нуждается в 350–450 танках для штурмовых бригад. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20minutos.

«Нужны как минимум две штурмовые бронетанковые бригады, от 350 до 450 танков, с помощью которых мы могли бы быстро проникнуть на оккупированные территории и освободить их», — сказал советник главы офиса Зеленского.

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Кроме того, он отметил, что ВСУ необходима артиллерия и авиация, а также ракеты дальностью 150–200 километров.

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Подоляк обратил внимание, что киевские власти сочтут конфликт завершенным, когда российские войска покинут территорию Украины.

В конце января стало известно, что Украина начала переговоры с Западом по поставке ракет для ударов по Крыму. Речь идет об авиации и снарядах повышенной дальности, которые позволят уничтожить артиллерийские склады ВС России.