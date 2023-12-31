Мир 31 декабря 2023, 07:25 Офис Зеленского попал в поставленную для Залужного ловушку — депутат Рады Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского оказался в ловушке из-за мобилизации Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Новый законопроект по ужесточению мобилизации поставил руководство Украины в неудобное положение и вызвал шквал критики. Об этом с помощью адвокатов заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, офис президента Владимира Зеленского угодил в собственную ловушку, которую ставил главкому ВСУ Валерию Залужному. По плану властей, вся ответственность за мобилизацию должна была лечь на военное руководство, но законопроект вызвал недовольство в первую очередь украинским правительством.

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Дубинский обратил внимание, что против ужесточения мобилизации «выступили даже ситуативные партнеры власти».

«План продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)», — указал депутат.

Ранее в Сети распространилось видео, в котором украинка обрушила шквал критики на Зеленского из-за нового закона о мобилизации. Она рассказала, что в случае его принятия без военного билета нельзя будет даже продавать имущество и управлять автомобилем.