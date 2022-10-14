Офис Зеленского пообещал найти финансирование для Starlink без помощи Маска | 360°

Мир 14 октября 2022, 23:19 Поделиться Telegram

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Viber Офис Зеленского пообещал найти финансирование для Starlink без помощи Маска Советник президента Подоляк: Украина найдет способ обеспечить работу Starlink Википедия

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Украинские власти смогут сохранить работу системы спутниковой связи Starlink и обойтись без финансовой помощи миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжал работать. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до окончания переговоров», — процитировало Подоляка РИА «Новости».

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Ранее Илон Маск подтвердил, что SpaceX не может продолжать оплачивать работу Starlink на Украине. Такие действия были предприняты после того, как действующий посол Украины в Берлине Андрей Мельник рекомендовал Маску «отвалить». По словам миллиардера, обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине обошлось ему в 80 миллионов долларов.

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Решение миллиардера Илона Маска прекратить финансирование работы спутниковых терминалов Starlink обернется для Украины серьезными последствиями. Такие выводы сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Также он считает, что халява для украинских властей не могла длиться бесконечно.

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