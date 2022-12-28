Мир 28 декабря 2022, 11:41 Офис Зеленского подтвердил ракетный удар по Харькову Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил о ракетном ударе по Харькову

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По Харькову нанесли ракетный удар. Об этом сообщил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, написал РБК. Подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям выехали на место.

По словам очевидцев, прозвучали два залпа, похожих на работу ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов посоветовал жителям спрятаться в укрытиях.

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Между тем глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов доложил, что удар нанесен по Слободскому району на юго-востоке города. Информации о пострадавших нет.

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Ранее сообщалось о взрывах в Славянске, Краматорске, Константиновке и Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Говорилось о прилетах по позициям и объектам украинских националистов.