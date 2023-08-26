Мир 26 августа 2023, 23:15 Офис Зеленского подтвердил новости о тайной встрече Залужного с генералами НАТО Unsplash

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что главком ВСУ Валерий Залужный участвовал в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».

«Это было секретное совещание. Вообще Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов наших партнеров, практически каждый день», — заявил Подоляк.

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Он отметил, что взаимодействие между союзниками киевского режима нужно для внесения коррективов относительно стратегии и тактики в зоне боевых действий. Также Киев обсуждает с партнерами поставки новых вооружений и военную помощь.

По словам Подоляка, чаще всего Залужный ведет переговоры с Великобританией и США, они наиболее осведомлены в деталях ситуации на передовой.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники сообщила о встрече между высокопоставленными членами командования НАТО и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. Авторы материала отметили, что на встрече представители блока могли убедить Киев поменять стратегию ведения боевых действий в связи с медленным ходом контрнаступления ВСУ.