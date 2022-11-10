10 ноября 2022, 13:02
Офис Зеленского перечислил предварительные условия успешных переговоров
Советник Подоляк назвал предварительные условия залогом успешных переговоров
Украинские власти согласны считать своим партнером ту сторону, которая согласится вести переговоры с ними на предварительно установленных условиях. Об этом изданию Corriere della Sera сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Будем считать противоположную сторону своим партнером, если она согласится приступить к переговорам на установленных Украиной предварительных условиях», — сказал он.
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Подоляк подчеркнул, что в переговорном процессе важны именно предварительные условия, а не принимающий их человек.
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«В вопросе мирных переговоров США никак не давят на Украину. Что касается диалога России и американцев, то не мне это обсуждать», — добавил он.
Ранее американские СМИ предположили, что предстоящий зимний период поможет началу переговоров России и Украины.
Один из европейских дипломатов напомнил, что в суровые условия замедляются все конфликты. Это обстоятельство может стать почвой для диалога между двумя государствами, сообщал телеканал «Царьград».
Владимир Зеленский
Украина
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