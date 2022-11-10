Мир 10 ноября 2022, 13:02 Офис Зеленского перечислил предварительные условия успешных переговоров Советник Подоляк назвал предварительные условия залогом успешных переговоров Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Украинские власти согласны считать своим партнером ту сторону, которая согласится вести переговоры с ними на предварительно установленных условиях. Об этом изданию Corriere della Sera сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Будем считать противоположную сторону своим партнером, если она согласится приступить к переговорам на установленных Украиной предварительных условиях», — сказал он.

Реклама

Подоляк подчеркнул, что в переговорном процессе важны именно предварительные условия, а не принимающий их человек.

Реклама

«В вопросе мирных переговоров США никак не давят на Украину. Что касается диалога России и американцев, то не мне это обсуждать», — добавил он.

Ранее американские СМИ предположили, что предстоящий зимний период поможет началу переговоров России и Украины.

Один из европейских дипломатов напомнил, что в суровые условия замедляются все конфликты. Это обстоятельство может стать почвой для диалога между двумя государствами, сообщал телеканал «Царьград».