Офис Зеленского озвучил условие для переговоров с Россией | 360°

Мир 07 ноября 2022, 21:03 Офис Зеленского озвучил условие для переговоров с Россией Советник Зеленского Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на своих условиях

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что власти страны не отказывались от переговоров с Россией. Советник главы офиса Михаил Подоляк написал в Twitter, что условием диалога стал бы вывод российских войск.

Переговорную политику украинских властей Подоляк назвал известной и открытой.

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«Украина никогда не отказывалась от переговоров. <...> Сначала Россия выводит войска с территории Украины, потом все остальное», — заявил он.

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Подоляк добавил, что президент России Владимир Путин не готов выполнить указанное условие.

«Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — сказал он.

Российская сторона неоднократно указывала, что открыта для диалога. Переговорам мешает только нежелание Украины их продолжать.

По версии СМИ, США и НАТО могут начать переговорный процесс, если ВСУ удастся взять Херсон