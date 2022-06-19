Офис Зеленского озаботился вывозом сельхозтоваров из портов Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак и власти Одессы работают над вывозом сельскохозяйственной продукции из портов города. Об этом написал в Telegrem-канале заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, передает РБК.

«Прорабатываем пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одессы», — написал он.

Сообщение последовало после визита Зеленского в Одессу. Тимошенко уточнил также, что в заблокированных портах в настоящее время нахдятся 39 гражданских судов под флагами 14 государств.

Морские порты Украины, через которые шли основные потоки экспрта продукции, оказались заблокированы после начала спецоперации РФ. Киев обвинил в этом Москву. Там в ответ заявили, что ВСУ сами заминировали порты.

По данным главы Всемирной продовольственной программы, в украинских портах находятся не менее шести миллионов тонн пшеницы и 14 миллионов тонн кукурузы. Эксперты полагают, что действия на Украине могут привести к росту голодающих в мире до 18 миллионов человек.