Мир 20 января 2024, 11:55 Офис Зеленского ответил на вопрос о вводе иностранных войск на Украину Подоляк: отправка на Украину военных из других стран пока не обсуждалась РИА «Новости»

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Украинские власти не обсуждали с западными партнерами вероятность ввода в страну иностранных регулярных армий. Об этом Bild сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина нацелена на ужесточение антироссийских санкций и увеличение поставок вооружений, однако по этим вопросам ощутимого прогресса пока нет.

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«Мы согласны абсолютно на любую помощь союзников, но подобных разговоров пока нет. Обсуждаем санкции и оружие, все проходит дипломатично и содержательно, однако особых результатов нет», — сказал советник.

Подоляк отметил, что властям необходимо создавать стимулы, чтобы заставить украинцев добровольно идти на фронт.

«Можно мотивировать граждан взять оружие в руки, если они начнут понимать, что мы обеспечим их всем необходимым для эффективного ведения боя. Что они не просто живая сила против такой же живой силы напротив», — добавил он.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что НАТО введет войска на Украину после крупных поражений ВСУ.