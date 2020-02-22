Офис Зеленского ответил на слова Путина об объединении усилий России и Украины

Путин заявил, что любое объединение Москвы и Киева создаст «глобального конкурента в Европе». В офисе Зеленского его слова раскритиковали и назвали этот комментарий «геополитическими амбициями».

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы», — приводит издание Washington Examiner текст заявления офиса Зеленского.

Прокомментировали там и мнение президента России Владимира Путина о создании ПЦУ. Он считает, что это проявление «разрушения единства Православной церкви». В офисе Зеленского заявили, что на Украине церковь отделена от государства, и что это решение людей.

Путин порассуждал об отношениях России и Украины в интервью ТАСС. Он отметил, что украинские националисты «торгуют» русофобией в угоду политикам. Россию и Украину пытаются разделить, а это делает людей слабее.