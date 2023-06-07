Мир 07 июня 2023, 13:45 Офис Зеленского оценил планы по контрнаступлению после ЧП с Каховской ГЭС Замглавы офиса Зеленского: ситуация с Каховской ГЭС не изменит планы по контрнаступлению Ministry of Defense of Ukraine

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Разрушение Каховской ГЭС и вызванная этим ситуация не отразится на проведении контрнаступления ВСУ, заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. Такую уверенность он высказал в беседе с агентством Bloomberg.

Говоря о ситуации с ГЭС, Жовква заявил, что «это бы произошло рано или поздно».

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«Это никак не повлияет на военные операции, и мы будем проводить контрнаступление», — добавил чиновник.

Тут же он отметил, что союзники Украины в США и ЕС должны понять, что полная безопасность республики возможна только при условии ее полноценного членства в НАТО и Евросоюзе.

Ранее источники CNN заявили, что из-за ситуации с Каховской ГЭС ВСУ могут изменить планы по своему контрнаступлению.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что у Украины просто нет другого выбора, кроме как пытаться реализовывать такой сценарий, отправляя на гибель тысячи мобилизованных.

Зеленский понимает, что в противном случае разочарует Запад и может лишиться своей должности, пояснил политик.