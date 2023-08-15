Мир 15 августа 2023, 10:44 Офис Зеленского отказался от мирных переговоров, потребовав новые системы ПРО и ПВО Подоляк: Украине нужны не мирные переговоры, а системы ПРО и ПВО РИА «Новости»

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Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не мирные переговоры. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об „умиротворении/переговорах“», — написал Подоляк.

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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что неизменное требование Украины о капитуляции российской стороны, заложенное в «формуле Зеленского», указывает на неготовность страны к переговорному процессу.

Также замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал условия для урегулирования украинского конфликта. По его словам, киевский режим должен прекратить боевые действия и теракты.

Совет Турции по нацбезопасности (СНБ) призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Также заявили о необходимости возобновления зерновой сделки.