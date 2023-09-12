Мир 12 сентября 2023, 14:18 Офис Зеленского оскорбил Индию и Китай, указав на их низкий интеллект Подоляк заявил, что Индия и Китай обладают слабым интеллектуальным потенциалом Официальный сайт Президента Украины

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Индия и Китай не могут проанализировать последствия собственных шагов. Данные государства обладают слабым интеллектуальным потенциалом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Политик указал, что Индия и Китай якобы эффективно зарабатывают на российско-украинском конфликте. Точно так же делает и Турция, говоря о национальных интересах.

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«Красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — процитировал Подоляка украинский сайт «Новое издание».

Однако советник офиса Зеленского подчеркнул, что эти страны эффективно вкладываются в науку. В качестве примера он привел работу Индии по изучению поверхности Луны. Но, по мнению Подоляка, это не говорит о том, что государство точно понимает, что такое современный мир.

Ранее украинский политик нелестно высказался в отношении ООН, назвав организацию фиктивной. Подоляк отметил, что киевский режим уже не ждет изменения позиции Организации Объединенных Наций по Украине.