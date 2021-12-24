Офис Зеленского опубликовал видео с рукоплещущим себе президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил торжествах в селе Гута Ивано-Франковской области. Администрация политика опубликовала его обращение, на котором Зеленский поздравляет присутствующих с Новым годом с трибуны и сам же себе рукоплещет из зала.

Мероприятия, которые посетил Зеленский вместе со своей супругой, были посвящены Дню работников дипломатической службы Украины.

На записи кадры выступающего перед дипломатами политика сменяются видом из зала — и среди людей, как ни странно, стоит и сам Зеленский. Он улыбается, кивает и аплодирует своим словам.

«Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина рассчитывает на вас!» — сказал он и благодаря работе монтажеров сам же себе ответил аплодисментами.

Представители Зеленского этот казус пока никак не комментировали, ролик в таком виде пока доступен в Telegram-канале офиса президента.