Мир 29 января 2024, 21:55 Офис Зеленского опроверг увольнение Залужного Пресс-секретарь Зеленского ответил на слухи об отставке главкома ВСУ Залужного РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он.

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Сразу несколько украинских политиков и СМИ сообщили об отставке Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что главкому предложили перейти на должность посла в одной из стран Европы.

По словам журналиста Романа Цимбалюка, пост главнокомандующего ВСУ передадут руководителю ГУР Кириллу Буданову, который прогнозировал тяжелый 2024 год для солдат. Министерство обороны Украины не подтвердило эти сообщения, отметив, что «это неправда».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис предрек скорую отставку Залужного, отметив, что кадровые перестановки произойдут из-за провалов украинской армии и конфликта главкома с Зеленским.