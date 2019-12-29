Офис Зеленского оповестил об освобождении первых 25 пленных
«Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома», — говорится в сообщении офиса в Facebook.
Среди освобожденных числятся четверо военнослужащих. Такую информацию предоставила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Передаваемые пленные пожелали переехать на Украину. После обмена украинцев привезут в Краматорск, а потом — в Борисполь, сообщил сайт «112 Украина».
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) начался 29 декабря на линии соприкосновения у контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка».
Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек. Взамен они рассчитывают вернуть 87 своих сторонников.
Стороны договорились провести обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров 23 декабря.