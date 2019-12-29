Офис Зеленского оповестил об освобождении первых 25 пленных

Свободу получили первые участники обмена пленными возле КПП «Майорское» в Донбассе. Об освобождении украинцев сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома», — говорится в сообщении офиса в Facebook.

Среди освобожденных числятся четверо военнослужащих. Такую информацию предоставила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

Передаваемые пленные пожелали переехать на Украину. После обмена украинцев привезут в Краматорск, а потом — в Борисполь, сообщил сайт «112 Украина».

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) начался 29 декабря на линии соприкосновения у контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка».

Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек. Взамен они рассчитывают вернуть 87 своих сторонников.

Стороны договорились провести обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров 23 декабря.