Офис Зеленского оказался не готов к «Досье Пандоры»

В Киеве пока не готовы отреагировать на «Досье Пандоры», опубликованное Международным консорциумом журналистов (ICIJ). Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил изданию «Страна.ua».

Расследователи обнародовали данные по операциям с офшорами, предположительно, связанным с Зеленским. Однако в его офисе пока не спешат с комментариями относительно этого скандала.

«Быстрой реакции не будет», — сказал представитель лидера Украины.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее сообщил, что «досье Пандоры» разоблачило сеть офшорных компаний, которыми владел Зеленский вместе со своими партнерами по кинобизнесу. Эти компании были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе. Согласно утекшим данным, на двух партнеров Зеленского было оформлено дорогостоящее имущество в Лондоне при помощи сделки через офшоры.