Мир 06 апреля 2023, 00:15 Офис Зеленского назвал условие для переговоров с Россией по Крыму Офис Зеленского: Украина готова к диалогу с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границы Pxhere

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Украина готова к переговорам с Россией по Крыму при условии, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибига газете The Financial Times.

«Если мы сможем достичь наших стратегических целей на поле боя и когда окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть [дипломатическую] страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он.

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В материале газеты отметили, что Сибига имеет в виду контрнаступление Вооруженных сил Украины, о котором власти страны неоднократно заявляли. Киевский режим не исключил военный путь развития захвата полуострова.

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