18 августа 2023, 11:11
Офис Зеленского начал комментировать поставки F-16 эмодзи
Глава офиса Зеленского опубликовал эмодзи на фоне обсуждений поставок F-16
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в Telegram-канале эмодзи с кружащим военным самолетом. Никаких пояснений он давать не стал. Вероятно, теперь украинские власти решили перейти на язык картинок, комментируя возможность поставки истребителей F-16 в страну.
Ранее Reuters сообщило, что власти США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, после того как завершится подготовка пилотов украинских ВВС.
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По информации агентства, глава Госдепа Энтони Блинкен направил коллегам из Дании и Нидерландов письма с гарантиями поддержки. Странам дали заверения на официальном уровне, что все необходимые запросы на отправку истребителей получат формальное одобрение быстрее, когда украинских летчиков научать пилотировать эти военные самолеты.
Авиация
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Украина
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