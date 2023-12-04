Мир 04 декабря 2023, 16:08 Офис Зеленского испугался роста популярности Залужного в случае его отставки «Украинская правда»: офис Зеленского рассматривал вариант отставки Залужного Keystone Press Agency / Global Look Press

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Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривал вероятность отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, но опасается роста его политической популярности. Об этом сообщила газета «Украинская правда».

По данным источника, сподвижники Зеленского боятся скандала после увольнения высокопоставленного военного и значительного роста его политического влияния. Поэтому часть команды президента выступила категорически против такого развития событий.

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По данным авторов материала, Зеленский зачастую общается с командующими ВСУ в обход Залужного.

«Возникает впечатление, что у него появились два вида ВСУ: подчиняющиеся Залужному и возглавляемые Александром Сырским. Главкома это сильно демотивирует и мешает прямой работе — командованию всей армией», — отметили журналисты.

Ранее британские СМИ сообщили, что текущий рейтинг Зеленского в Украине рухнул до 37%, тогда как у Залужного вырос до 70%. При этом глава офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что никакого конфликта между двумя фигурами нет.