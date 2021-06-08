Офис Зеленского исправил релиз о беседе с Байденом после претензий США

Офис президента Украины Владимира Зеленского неверно истолковал слова президента США Джо Байдена о перспективах вступления страны в НАТО. Эта тема в числе других обсуждалась во время телефонного разговора политиков.

Накануне офис Зеленского опубликовал пресс-релиз об этой беседе. В нем, в частности, говорилось, что Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины, а также о важности предоставления стране плана действий по членству в НАТО, сообщила «Страна.ua».

Вскоре релиз отредактировали и эта информация была удалена. В новом варианте офис Зеленского оставил только фразу о том, что президент США заверил украинского коллегу, что позицию республики учтут при обсуждении стратегических вопросов в Североатлантическом альянсе.

Издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации США, сообщило, что релиз исправили после претензий Белого дома.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Байден дал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны США. Помимо этого, американский лидер пригласил Зеленского в Вашингтон «позже этим летом».