Офис Зеленского исправил публикацию текста коммюнике нормандского саммита после обличения в искажениях

В ранее опубликованной версии текста было лишь упоминание закона об особом статусе Донбасса. В то же время в оригинале речь шла о заинтересованности сторон в обсуждении всех правовых аспектов особого статуса.

Песков оценил заявление о фальсификации коммюнике саммита в Париже Подробнее

На данный момент упущенный нюанс вернули в публикацию.

Ранее об искажении текста коммюнике на сайте офиса Зеленского заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.