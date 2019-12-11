Офис Зеленского исправил публикацию текста коммюнике нормандского саммита после обличения в искажениях
Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на сайте украинский текст коммюнике по итогам саммита в «нормандском формате», прошедшего в Париже 9 декабря. Об этом сообщила «Газета.ru».
В ранее опубликованной версии текста было лишь упоминание закона об особом статусе Донбасса. В то же время в оригинале речь шла о заинтересованности сторон в обсуждении всех правовых аспектов особого статуса.
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На данный момент упущенный нюанс вернули в публикацию.
Ранее об искажении текста коммюнике на сайте офиса Зеленского заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.