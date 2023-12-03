03 декабря 2023, 22:45
Офис Зеленского исключил конфликт президента с Залужным
Подоляк: конфликта между Зеленским и Залужным нет
Конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.
Он подчеркнул, что жесткие дискуссии действительно бывают — это нормальная управленческая модель.
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«Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта», — подчеркнул Подоляк.
Украинские и западные СМИ ранее писали о возможном конфликте Залужного и Зеленского. Журналисты заявляли, что главком ВСУ может стать серьезным конкурентом президента, если решит пойти в политику.
Однако недавно в Верховной раде тоже опровергли сообщения о конфликте. Там заявили, что между политическим и военным руководством никогда не было ни единого случая напряженности.
Владимир Зеленский
ВСУ
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