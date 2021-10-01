Офис защиты бизнеса появился на Украине

Министерство внутренних дел Украины создало офис защиты бизнеса. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

По данным RT, руководителем офиса стал советник МВД Украины Антон Геращенко.

«Каждый предприниматель и инвестор сможет получить необходимую помощь и эффективно защитить свои права», — говорится в сообщении МВД об офисе.

Его деятельность будет заключаться в борьбе с коррупцией, помощи Государственной таможенной службе в борьбе с контрабандой, борьбе с нарушением авторских прав и подделкой брендов.