    16 июня 2020, 20:20

    Офис украинского генпрокурора призвал суд арестовать Порошенко

    Анастасия Кременчугская

    Офис генерального прокурора Украины (ОГП) потребует арестовать Петра Порошенко, экс-президента страны, лидера партии «Европейская солидарность». Его подозревают в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местное издание.

    «Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко», — говорится в сообщении ОГП.

    Ранее сообщалось, что офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании экс-президенту меры пресечения. По словам адвоката Ильи Новикова, речи о содержании под стражей не идет.