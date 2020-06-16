Офис украинского генпрокурора призвал суд арестовать Порошенко

«Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко», — говорится в сообщении ОГП.

Ранее сообщалось, что офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании экс-президенту меры пресечения. По словам адвоката Ильи Новикова, речи о содержании под стражей не идет.