Офис украинского генпрокурора призвал суд арестовать Порошенко
Офис генерального прокурора Украины (ОГП) потребует арестовать Петра Порошенко, экс-президента страны, лидера партии «Европейская солидарность». Его подозревают в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местное издание.
«Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко», — говорится в сообщении ОГП.
Ранее сообщалось, что офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании экс-президенту меры пресечения. По словам адвоката Ильи Новикова, речи о содержании под стражей не идет.