Офис президента Украины предложили перенести в Донбасс

Слуга улиц. Зеленский столкнулся с первыми протестами и умолк Подробнее

«Требуем срочно перенести офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое, Луганской области», — обозначено в петиции.

В ее тексте говорится, что перенос офиса президента из Киева в Луганскую область должен быть произведен до отвода украинских войск по «формуле Штайнмайера». Уточняется, что под этим требованием уже подписались более 1800 человек. Всего же необходимо 25 тысяч подписей, чтобы Зеленский мог ее рассмотреть. До конца сбора подписей осталось 92 дня.

По данным издания, Золотое заняли боевики полка националистов. Из поселка накануне должны были выйти украинские войска в соответствии с договоренностями о разведении сил.

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — пояснил глава подразделения Андрей Билецкий.