Офис президента Украины ответил на обвинения в заказе убийства Шария

Анатолий Шарий обвинил украинские власти в том, что они закали его убийство. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что подобным заявление блогер пытается привлечь внимание к своей «недопартии».

«Всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт», — сказал Тимошенко.

Замглавы отметил, что ни офису, ни президенту блогер не интересен, а обвинения Шария вызывают смех.

«Обвинять в чем-то офис президента или другие структуры — это просто смешно», —закончил Тимошенко.

О том, что украинские власти решили убить Шария, он рассказал на своем YouTube. В нем он сказал, что у испанской полиции оказалось заявление, написанное от руки Александром Золотухиным. В нем он утверждает, что ему заказали убийство Шария, люди имеющие отношения к офису президента Зеленского. Блогер считает, что по плану властей, его должен был убить Золотухин, которой находится в международном розыске, тем самым отвести подозрения от истинных заказчиков.