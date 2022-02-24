Офис президента на Украине объявил о дефиците топлива

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о дефиците топлива из-за высокого спроса в стране. Об этом сообщил ТАСС.

В ноябре-2021 в Украине из-за нехватки топлива перестали действовать большинство электростанций. Россия прекратила экспорт энергетического угля на Украину с 1 ноября. Сокращение поставок газа сопровождалось ростом цен на энергоносители.

В феврале The Wall Street Journal сообщал, что в газовом рынке Европы доля российского экспорта не превышает 30%. Обострение ситуации вокруг Украины подстегнуло опасения стран Евросоюза о зависимости от российского газа. Образовавшийся дефицит топлива пришлось покрыть поставками США.