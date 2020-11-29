Офис политической партии взорвали в Киеве

Прибывшие на место правоохранители обнаружили деформированные фрагменты металлической двери и остатки снаряда, предположительно, гранаты. Взрывная волна повредила забор дома, расположенный рядом. Все найденные улики полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По факту взрыва завели два уголовных производства по статьям «Хулиганство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Криминалисты и следователи начали поиск причастных к взрыву нарушителей.

Агентство УНИАН уточнило, что в результате взрыва пострадал офис партии «Национальный корпус». В пресс-службе организации рассказали, что неизвестные забросили в офис гранату РГД-5. Это уже второй случай за последние два месяца.

В прошлый раз взорвать помещение пытались 25 октября. В партии отметили, что сам офис расположен на первом этаже многоэтажного дома. Рядом находятся магазин и парковка. Пока только по счастливой случайности никто не пострадал.