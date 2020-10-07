Офис крупнейшего киргизского золотодобытчика подвергся нападению

В Киргизии неизвестные напали на офис крупнейшей золотодобывающей компании «Кумтор». В компании рассказали, что нападавших около 30 человек.

Представитель предприятия уточнил в беседе с РИА «Новости», что сотрудников в офисе на данный момент нет.

«Мы уже вызвали милицию», — подчеркнули в «Кумторе».

Количество неизвестных, которые пытаются прорваться в офис, в компании назвать затруднились.

«Человек 20–30, я не знаю точно, сколько их», — сказал собеседник агентства.

Массовые беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов. Нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече захватили неизвестные.

В столице республики в ходе протестов пострадали почти 770 человек. Большинство из них лечатся амбулаторно. Известно об одном погибшем.

Оппозиция назначила в городе врио мэра. По словам представителя администрации, все столичные службы работают, несмотря на попытки захвата объектов городской инфраструктуры.