Офис крупнейшего киргизского золотодобытчика подвергся нападению
Представитель предприятия уточнил в беседе с РИА «Новости», что сотрудников в офисе на данный момент нет.
«Мы уже вызвали милицию», — подчеркнули в «Кумторе».
Количество неизвестных, которые пытаются прорваться в офис, в компании назвать затруднились.
«Человек 20–30, я не знаю точно, сколько их», — сказал собеседник агентства.
Массовые беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов. Нападению подверглись несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече захватили неизвестные.
В столице республики в ходе протестов пострадали почти 770 человек. Большинство из них лечатся амбулаторно. Известно об одном погибшем.
Оппозиция назначила в городе врио мэра. По словам представителя администрации, все столичные службы работают, несмотря на попытки захвата объектов городской инфраструктуры.