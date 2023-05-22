Мир 22 мая 2023, 21:28 Офис генсека ООН заявил об отсутствии данных об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область Дюжаррик: ООН не располагает данными об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область Pxhere

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ООН неизвестно о действиях украинских диверсантов в Белгородской области. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

В ходе брифинга Дюжаррика попросили прокомментировать действия украинских диверсантов в Белгородской области. Представитель генсека ООН ответил, что слышит об этом в первый раз.

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«Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идет речь, и в случае необходимости я отреагирую», — сказал Дюжаррик.

В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Белгородской области. Изначально об ожесточенном боестолкновении с украинской ДРГ на границе Белгородской области сообщили СМИ, позже данные подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа. О попытке прорыва ДРГ в регионе доложили президенту России Владимиру Путину. «360» собрал главное о происшествии в приграничном районе.