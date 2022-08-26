Ofgem: ежегодные счета на оплату электроэнергии в Британии вырастут еще на 80%

Жители Великобритании переживают из-за резкого роста цен на электроэнергию. По данным регулятора энергетики страны Ofgem, ежегодные счета на оплату вырастут еще на 80%. Об этом написала «Политика сегодня».

«Все растет. Я даже не могу заплатить арендную плату, муниципальный налог, я ничего не могу себе позволить. <…> Я продолжаю спрашивать себя, что мне делать?» — процитировало издание Associated Press слова пенсионерки Дженнифер Джонс.

Недавно в стране появилось движение «Не плати». Люди приняли решение сознательно отказаться от оплаты счетов. К акции присоединилось уже более одного миллиона граждан.

Тяжелую ситуацию с электроэнергией в Британии связывают с отказом от покупки российского природного газа. Россия являлась главным поставщиком голубого топлива в Европу.