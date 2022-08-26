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    26 августа 2022, 15:04

    Ofgem: ежегодные счета на оплату электроэнергии в Британии вырастут еще на 80%

    Оксана Лавнюженко

    Жители Великобритании переживают из-за резкого роста цен на электроэнергию. По данным регулятора энергетики страны Ofgem, ежегодные счета на оплату вырастут еще на 80%. Об этом написала «Политика сегодня».

    «Все растет. Я даже не могу заплатить арендную плату, муниципальный налог, я ничего не могу себе позволить. <…> Я продолжаю спрашивать себя, что мне делать?» — процитировало издание Associated Press слова пенсионерки Дженнифер Джонс.

    Недавно в стране появилось движение «Не плати». Люди приняли решение сознательно отказаться от оплаты счетов. К акции присоединилось уже более одного миллиона граждан.

    Тяжелую ситуацию с электроэнергией в Британии связывают с отказом от покупки российского природного газа. Россия являлась главным поставщиком голубого топлива в Европу.