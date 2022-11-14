Мир 14 ноября 2022, 16:00 Одну россиянку госпитализировали после теракта в Стамбуле Генконсульство России: россиянке понадобилась госпитализация после теракта в Стамбуле РИА «Новости»

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Гражданка России сейчас находится в одно из клиник Стамбула, где ей оказывают медицинскую помощь. Двум другим россиянам также пострадавшим при взрыве в городе 13 ноября госпитализация не потребовалась. Об этом заявили в пресс-службе Генконсульства РФ.

«По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник», сказано в сообщении ведомства.

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Взрыв прогремел на улице Истикляль в Стамбуле днем 13 ноября. В прошедшее воскресенье там гуляло множество местных жителей и иностранных отдыхающих. В результате случившегося шесть человек погибли. Более 80 — пострадали, причем среди них трое — граждане России.

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Турецкие власти назвали случившееся терактом. По горячим следам удалось задержать женщину, которая, предположительно, совершила преступление. Турция считает, случившееся связано с курдским движением.