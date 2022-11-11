Мир 11 ноября 2022, 10:02 Одну из крупнейших ГЭС Испании приготовились остановить из-за аномальной засухи El Periоdico de Aragоn: одну из крупнейших ГЭС Испании остановят, если не пойдет дождь Unsplash

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Испанская компания Endesa предупредила о возможной приостановке производства электроэнергии на одной из крупнейших гидроэлектростанций страны из-за аномальной засухи. Об этом сообщила газета El Periоdico de Aragоn.

Издание отметило, что если засуха сохранится в ближайшее время, Endesa будет вынуждена остановить производство на станции Мекиненсы (автономное сообщество Арагон) из-за низкой мощности водохранилища. Эта ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций Испании.

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В компании подчеркнули, что решение о приостановке работы могут принять в середине ноября.

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«Это будет впервые, когда останавливается работа ГЭС из-за нехватки воды с тех пор, как ее запустили в 1966 году», — сказано в статье.

Из-за засухи уровень воды упал до 22,6% от вместимости хранилища ГЭС.

Ранее ВОЗ назвала число жертв аномальной жары в Европе. Засушливое лето стало причиной проблем с судоходством. В Италии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Бельгии и Франции пересохли реки, озера и водохранилища.