Мир 02 февраля 2024, 07:11 Однозначного победителя в конфликте на Украине назвали в Китае Sohu: решающую битву в конфликте на Украине выиграет Путин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия однозначно победит в конфликте на Украине, потому что ВСУ все труднее противостоять ее наступлению на поле боя. Об этом в материале для китайского издания Sohu сообщил военный эксперт Цзинь Чжень.

«Украина все больше утрачивает возможность остановить настойчивое и целенаправленное российское наступление. У ВСУ большие потери военной техники, а Запад снизил объемы помощи», — отметил он.

Реклама

Чжень добавил, что Украина уже длительное время получает от западных сообщников меньше оружия, чем теряет ежедневно в ходе боевых действий.

«При этом поставленная техника зачастую является неисправной или устаревшей. Последняя решающая битва окажется за Путиным», — добавил военный эксперт.

Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что у России много добровольцев, которые хотят отправиться на фронт. По его словам, Украина этим похвастаться не может.